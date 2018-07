Figueirense mantém time ofensivo para voltar a vencer

Na rodada anterior, o Figueirense, mesmo perdendo, fez sua melhor partida no campeonato. O problema é que o time vem colecionando resultados ruins e estacionou nos seis pontos, cada vez mais perto da zona de rebaixamento.

No esquema ofensivo de Argel, o atacante Júlio César está confirmado como titular, mesmo em jejum de gols - seu último foi no empate com o Avaí durante o returno do Campeonato Catarinense, há dois meses. E, além de atacar, ele terá que ajudar na marcação. "Este esquema não é novidade para mim. Nos quatro anos que atuei na Grécia foi jogando desta forma, mas espero voltar a fazer gols também", comentou o jogador.