Figueirense marca nos acréscimos, elimina o Botafogo e segue na Copa do Brasil Um golaço de letra do atacante Marcão, nos acréscimos do segundo tempo, deu a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil para o Figueirense, quando as esperanças pareciam que estavam esgotadas. Em um jogo bastante equilibrado, o time catarinense venceu o Botafogo por 1 a 0, nesta terça-feira, em pleno estádio do Engenhão, no Rio, e garantiu a vaga na próxima fase. Ao clube carioca, resta agora somente a luta pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro nesta temporada.