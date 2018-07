Figueirense não derrota o São Paulo desde jogo com gol de M. Bastos

O São Paulo pode se apegar à história para ficar mais confiante para enfrentar o Figueirense, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. O adversário catarinense não derrota o clube do Morumbi há exatos dez anos, jejum que é o maior entre todos os integrantes da Série A.

A última vitória do Figueirense foi no dia 10 de agosto de 2005, no Orlando Scarpelli. Naqueles 3 a 1 pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro, um dos destaques do jogo foi o meia Michel Bastos. Então pela equipe catarinense, o atual são-paulino igualou o placar em uma cobrança de falta na vitória de virada da equipe da casa.

Desde então, as duas equipes se encontraram mais 13 vezes, com nove vitórias do São Paulo e quatro empates. No ano passado, os dois encontros terminaram com o placar de 1 a 1. A longa invencibilidade faz o Figueirense ser o time que está há mais tempo sem derrotar o time paulista entre todos os atuais integrantes da Série A. Retrospecto pior somente do Joinville, que nunca conseguiu uma vitória.

A partida desta quarta-feira vale para o Figueirense tentar fugir da zona de rebaixamento e para o São Paulo tentar encostar nas primeiras posições. "Ainda estamos em fase de adaptação. Jogadores saíram, outros estão mudando seus posicionamentos. Mas temos de buscar o título", explicou nesta terça-feira o atacante Alexandre Pato.