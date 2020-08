Figueirense oficializa técnico Elano Blumer para a sequência da Série B

O Figueirense oficializou no final da tarde desta quinta-feira o seu novo treinador para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Como já era esperado, Elano Blumer será o substituto de Márcio Coelho.

"O Figueirense Futebol Clube confirma a contratação de Elano como novo treinador da equipe profissional de futebol. Elano comandou o time da Inter de Limeira (SP) na disputa da última edição do Campeonato Paulista, e assina contrato com validade até o final da temporada de 2020", anunciou o clube em nota oficial.

No novo clube, Elano vai reencontrar dois jogadores com quem trabalhou na Inter de Limeira no último Paulistão: os volantes Geovane e Matheus Neris. A sua estreia deve ocorrer neste sábado, contra o Confiança, às 19 horas, no estádio Orlando Scarpelli, pela sexta rodada. Com quatro pontos em quatro jogos, o time é o 12º colocado.

Anunciado pela equipe de Limeira, em novembro do ano passado, o treinador atingiu o principal objetivo: continuar na elite do Paulistão. Sob o seu comando o time teve cinco vitórias, dois empates e sete derrotas. Este foi o primeiro trabalho do ex-jogador como técnico de uma equipe profissional, fora alguns jogos como interino no próprio Santos.

Como jogador, Elano foi multicampeão no Santos. Passou também por Shakhtar Donetsk, Manchester City, Galatasaray, Grêmio, Flamengo, além de passagens pelo futebol chinês. Ele tem apenas 39 anos.