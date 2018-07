Figueirense pega o Ceará para se manter com 100% em Florianópolis

Diante dos vacilos que resultaram nos gols sofridos na última quinta-feira, o técnico Jorginho faz voltar à equipe o zagueiro Edson Silva. Ele ficou de fora no último jogo por estar pendurado com dois cartões amarelos e desta vez formará dupla de zaga com Roger Carvalho, já que João Paulo vai cumprir suspensão automática. "O segredo, mesmo jogando com um colega novo, é estar sempre atento. Não fiz nenhuma partida com ele ainda, mas a convivência já facilita bastante", contou o capitão da equipe Edson Silva.

Com um intervalo de pouco mais de 48 horas entre um jogo e outro, o técnico Jorginho apostou no diálogo junto aos jogadores convocados à partida diante do Ceará para corrigir os erros que originaram dois três gols na derrota para o Coritiba. "Estou cobrando deles um cuidado maior", resumiu o treinador, que aposta no fator "casa" para que o time mantenha a regularidade apresentada deste o início da competição.

Ceará. Embalado por ter feito 3 a 0 no Atlético Mineiro e saído da zona de rebaixamento, o Ceará pela primeira vez no Campeonato Brasileiro terá o time que o treinador Vagner Mancini pretende manter como efetivo. Com 10 pontos, a equipe ocupa a 12.ª posição na tabela de classificação.

Jogando fora de casa, o Ceará ganhou apenas do Internacional. Perdeu duas - para Atlético Goianiense e Coritiba). Mancini armou um esquema definitivo com três volantes e dois atacantes. Mas o que chama atenção é o banco de luxo que leva para Florianópolis. Tem Rudnei, Edmilson, Geraldo, Egídio e Felipe Azevedo.

FIGUEIRENSE - Wilson; Bruno, Edson Silva, Roger Carvalho e Juninho; Ygor, Túlio, Maicon e Rhayner (Fernandes); Aloisio e Héber. Técnico: Jorginho.

CEARÁ - Fernando Henrique; Boiadeiro, Fabrício, Diego Sacoman e Vicente; Michel, João Marcos, Heleno e Thiago Humberto; Washington e Osvaldo. Técnico: Vagner Mancini.

Árbitro - Antônio Denival de Morais (PR); Horário - 18h30; Local - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).