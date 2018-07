Figueirense perde chance de liderar; ASA goleia o Sport

A terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B continuou neste sábado e o grande destaque ficou por conta da goleada do ASA para cima do Sport por 4 a 1. Já o Figueirense desperdiçou a chance de assumir a liderança.

Veja também:

SÉRIE B - Tabela / Resultados

O clube catarinense jogou fora de casa contra o América-MG e, depois de tomar um gol, não conseguiu reagir e acabou perdendo por 1 a 0, ficando com seis pontos, na quinta posição, enquanto que o adversário venceu a primeira e está com cinco, na oitava colocação.

O ASA recebeu o Sport e não deu chances nenhuma ao clube de Pernambuco, goleando por 4 a 1. Assim, com a primeira vitória, está com quatro pontos, em 10.º lugar. O time do Recife faz uma péssima campanha e, sem vencer, tem apenas um ponto, na 18.ª colocação.

O São Caetano jogou contra o Ipatinga, no estádio do Canindé, pois seu estádio está interditado, e venceu de virada por 2 a 1, com um gol nos acréscimos. Assim, chegou aos quatro pontos, na 12.ª posição na tabela de classificação.

Já Icasa e América-RN fizeram um duelo em Juazeiro do Norte e ficaram no empate por 2 a 2. Ambos seguem sem vencer, com os donos da casa na 17.ª posição com um ponto, enquanto que o time de Natal tem dois, na 15.ª.