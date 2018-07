Figueirense perde para o Londrina, mas segue fora da zona da degola

O Figueirense voltou a perder no Campeonato Brasileiro da Série B. Na noite desta terça-feira, o time catarinense foi derrotado pelo Londrina pelo placar de 1 a 0, no Estádio do Café, mas terminou a 29.ª rodada fora da zona de rebaixamento. O único gol do duelo foi marcado por Carlos Henrique.

+ Na estreia de Lisca, Guarani não passa de empate com o lanterna ABC

Com o triunfo, o Londrina segue no meio da tabela, mas ainda longe de entrar na briga pelo G4. O time paranaense soma 43 pontos, contra 35 do Figueirense, que ainda não eliminou as chances de rebaixamento.

Os dois times fizeram um primeiro tempo de muita marcação. O nervosismo era evidente no lado catarinense, que continua ameaçado de rebaixamento. Em casa, a equipe paranaense tentava colocar a bola no chão e conseguiu abrir o placar aos 28 minutos. Negueba deixou com Rômulo, que parou na defesa de Saulo. A bola seguiu em direção no gol, até que Carlos Henrique empurrou. Mesmo na frente do placar, o Londrina continuava criando as melhores oportunidades de gol. Aos 32 minutos, Artur chutou rente à trave de Saulo. Já a última tentativa foi de Rômulo, que mandou por cima do gol. O Figueirense, abatido, não encontrou forças para buscar o empate.

O Londrina voltou melhor para o segundo tempo e foi para o abafa em cima do Figueirense. Aos 15 minutos, Negueba arriscou de fora da área e carimbou o travessão. Na sequência, foi a vez de Artur desperdiçar grande oportunidade. O jogador, emprestado pelo Palmeiras, saiu na frente de Saulo, mas pegou na bola com muita força e mandou para fora.

Milton Cruz tentou colocar o time catarinense ao ataque com as substituições, mas pouco conseguiu ameaçar o Londrina, que mostrou muita segurança defensivamente. A equipe paranaense estava mais perto de fazer o segundo gol do que levar o empate, mas segurou bem o 1 a 0.

Na próxima rodada, o Figueirense visita o Ceará na sexta-feira, às 21h30, no Castelão, em Fortaleza. Já o Londrina recebe no sábado, às 17h30, o Paysandu, de novo no Estádio do Café.

FICHA TÉCNICA:

LONDRINA 1 X 0 FIGUEIRENSE

LONDRINA - César; Lucas Ramon, Dirceu, Edson Silva e Ayrton; Germano, Jumar (Rômulo) e Jardel; Artur, Carlos Henrique (Ítalo) e Negueba (Patrick Vieira). Técnico: Cláudio Tencati.

FIGUEIRENSE - Saulo; Patrick (André Luis), Marquinhos (Renan Mota), Leandro Almeida, Ferreira e João Lucas; Zé Antônio, Pereira e Marcos Antônio (Ty Sandows); Jorge Henrique e Zé Eduardo. Técnico: Milton Cruz.

ÁRBITRO - Eduardo Tomaz de Aquino Valadão (GO).

GOL - Carlos Henrique, aos 28 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Edson Silva (Londrina); Zé Antônio, Patrick, João Lucas, Pereira e Zé Eduardo (Figueirense).

RENDA - R$ 24.207,00.

PÚBLICO - 1.823 torcedores.

LOCAL - Estádio do Café, em Londrina (PR).