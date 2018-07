Figueirense perde pênalti no final e empata por 0 a 0 com Grêmio em casa

A forte marcação imposta pelo Figueirense deu o tom de uma disputa tensa logo nos minutos iniciais do primeiro tempo. Já aos três minutos, os volantes Túlio e Fábio Rochemback foram amarelados ao se desentenderem numa disputa de bola. A primeira grande chance catarinense aconteceu aos sete com Rhayner pela esquerda, que fez assistência para o meia Fernandes chutar contra a zaga gremista.

Com o Figueirense um pouco melhor diante de um Grêmio aberto e, também, tomando a iniciativa de jogo, o período foi marcado por boas chances protagonizadas principalmente pelo time mandante. Foi assim com Fernandes, aos 11 minutos, com um chute da entrada da área do gol defendido por Marcelo Grohe e, aos 16, quando Fernandes, de excelente atuação no período, perdeu grande chance.

O Grêmio só respondeu ao ímpeto do Figueirense, aos 21 minutos, na jogada de Douglas com um chute potente de perna esquerda que o goleiro Wilson defendeu com dificuldades. Mais consciente, com facilidade para chegar à linha de ataque criando boas jogadas, o Figueirense dominou as ações ofensivas a partir dos 30. O diferencial ficou por conta da qualidade nas finalizações combinada com a eficiência da defesa do Grêmio.

Pressão mesmo ficou evidenciada a favor do time catarinense a partir dos 40 minutos, quando o volante paraguaio Pittoni roubou a cena. Aos 41, ele cobrou falta com categoria colocando a bola no travessão e, aos 44, em outro lance de bola parada, colocou próximo do ângulo esquerdo do gol gremista.

O segundo tempo começou numa típica demonstração de ataque contra defesa. O Figueirense manteve a pegada da primeira etapa contra um Grêmio em seu campo. Dominando a partida, mas pecando pela falta de criatividade nas finalizações, o time alvinegro sustentou a posse de bola dificultando qualquer reação gremista.

Se Grohe já havia se destacado com belas defesas no primeiro tempo, no segundo ele trabalhou mais. Aos 21 minutos, o lateral alvinegro Bruno, em jogada individual, fez um corta-luz e chutou exigindo grande defesa na ponta dos dedos do goleiro.

O time gaúcho reagiu apenas a partir dos 30 minutos quando o Figueirense, por conta de duas substituições, ficou menos agressivo e mais lento. E quando os indicativos evidenciavam um empate, a equipe catarinense conseguiu um pênalti aos 44 em lance que o atacante Wellington foi derrubado na área pelo volante Gilberto Silva. Contagiada pela esperança da vitória, a torcida ficou frustrada com o estreante da noite, o meia Elias. Foi dele a cobrança que Marcelo Grohe defendeu com os pés aos 45 minutos.

O Figueirense, na nona posição após a 10.ª rodada com 15 pontos, e o Grêmio, com 12 na 13.ª, terão o América-MG como adversário na sequência do Brasileirão. O clube catarinense joga neste sábado, em Minas Gerais, e na próxima quarta será a vez do Grêmio receber a equipe mineira, já que a partida do fim de semana contra o Santos foi adiada.

FIGUEIRENSE - 0 - Wilson; Bruno, João Paulo, Edson Silva e Juninho; Túlio, Wilson Pittoni, Maicon e Fernandes (Elias); Aloísio (Wellington) e Rheyner (Heber). Técnico: Jorginho.

GRÊMIO - 0 - Marcelo Grohe; Gabriel, Mário Fernandes, Rafael Marques e Bruno Collaço; Fábio Rochemback, Gilberto Silva, Douglas (Marquinhos) e Escudero (Lúcio); Leandro (Miralles) e André Lima. Técnico: Julinho Camargo.

Cartões amarelos - Túlio, Edson Silva, Maicon e Elias (Figueirense); Leandro, Gabriel, Lúcio e Gilberto Silva (Grêmio); Árbitro - Diego Pombo Lopez (BA); Renda e público - Não disponíveis; Local - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).