Figueirense quebra sequência positiva do Paraná e deixa o Z-4

O Figueirense quebrou a série de sete partidas de invencibilidade do Paraná ao vencer, nesta sexta-feira, pelo placar de 1 a 0, em partida realizada no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

+ CBF divulga calendário de 2018 e paralisará Brasileirão um dia antes da Copa

Com o resultado, o time catarinense deixou a zona de rebaixamento de forma provisória, ficando com 32 pontos na tabela de classificação, contra 46 do Paraná, que pode perder a terceira colocação para o Vila Nova.

Embalado com a terceira colocação e por cinco vitórias consecutivas, o Paraná iniciou o primeiro tempo dando a entender que faria mais uma bela exibição. Logo aos sete minutos, Vitor Feijão deu belo passe para Gabriel Dias, que invadiu a área e chutou forte para grande defesa de Saulo.

Mas foi só. O Paraná caiu de produção, aceitou facilmente a marcação do Figueirense e acabou saindo atrás do placar aos 27 minutos. Patrick partiu para cima da defesa adversária e o árbitro assinalou falta de Igor dentro da área: pênalti. Henan foi para a cobrança e se isolou na artilharia da competição, com 12 gols.

Os minutos finais foram de equilíbrio. O Figueirense deu uma certa recuada e impediu todos os avanços do rival. A chuva também atrapalhou a jogada em velocidade do Paraná, que ficou longe das últimas exibições.

O Figueirense voltou melhor para o segundo tempo e saiu em busca do segundo gol. Logo de cara, em duas jogadas iniciadas nos pés de Marco Antônio, Richard apareceu para salvar o Paraná. A resposta veio aos 18 minutos. Em cobrança de falta de Renatinho, a bola bateu caprichosamente no travessão.

Richard brilhou novamente aos 31 minutos. Dudu acionou Nicolas Careca, que pegou de primeira para soltar o pé, mas parou na grande defesa do goleiro paranaense. O Paraná sentiu dificuldade em ameaçar o adversário e não conseguiu pressionar, aceitando assim a derrota.

Na próxima rodada, a 28.ª, o Paraná enfrenta o Internacional nesta terça-feira, às 20h30, na Arena da Baixada, em Curitiba - 40 mil ingressos devem ser vendidos para o duelo. O Figueirense só volta a campo no dia 7 de outubro, um sábado, às 19 horas (de Brasília), diante do Luverdense, no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT).

FICHA TÉCNICA

FIGUEIRENSE 1 x 0 PARANÁ

FIGUEIRENSE - Saulo; Dudu, Marquinhos, Henrique Trevisan e João Lucas; Pereira, Patrick, Marco Antônio (Lucas Silva) e Joãozinho; Ty Sandows (Dudu Vieira) e Henan (Nicolas Careca). Técnico: Milton Cruz.

PARANÁ - Richard; Cristovam, Maidana, Brock e Igor; Leandro Vilela (Zezinho), Gabriel Dias, Renatinho e João Pedro (Rafhael Lucas); Vitor Feijão (Giovanny) e Alemão. Técnico: Matheus Costa.

GOL - Henan (pênalti), aos 27 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ty Sandows, Marquinhos, Henan e Dudu (Figueirense); Cristovam e Gabriel Dias (Paraná).

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (Fifa/RJ).

RENDA - R$ 59.660,00.

PÚBLICO - 2.651 pagantes.

LOCAL - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).