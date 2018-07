Figueirense quer se livrar de vez da degola em confronto direto

Depois de vencer o Botafogo na última rodada, o Figueirense diminuiu em muito as chances de rebaixamento. O time encara neste domingo o Vitória , em partida às 17 horas no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro . A partida tem clima de decisão, já que o adversário luta ainda mais para fugir da degola e um resultado negativo pode atrapalhar o clube catarinense.

"Esse ano está todo mundo embolado. Se a rodada terminar como está agora, sete pontos longe da zona de rebaixamento, tem nove para jogar. Matematicamente, ainda não nos salvamos. E é isso que importa para nós", disse o treinador Argel Fucks.

O técnico Ney Franco faz mistério sobre a escalação, mas a equipe titular deve ser parecida com a que empatou com o Coritiba. A maior dúvida está no meio de campo entre um jogador de mais marcação, o volante Adriano, ou um para ajudar a armar as jogadas de ataque do time - o lateral-esquerdo Juan e o meia argentino Escudero seriam as opções.