Figueirense rebaixa Hudson Coutinho para auxiliar e procura novo técnico

O nome do novo técnico ainda não está certo, mas um dos mais cotados é Vinícius Eutrópio, responsável por devolver o Figueirense à Série A, no fim de 2013. No ano seguinte, o treinador liderou a equipe na conquista do Catarinense. Eutrópio foi demitido da Ponte Preta na noite de domingo.

Com a decisão da diretoria, Coutinho voltará a assumir a função que ocupava até ser efetivado como técnico, no ano passado. Ele tem carreira no clube, onde começou na preparação física, foi alçado à posição de auxiliar e, em setembro de 2015, foi efetivado. Sob o seu comando, o Figueirense escapou do rebaixamento neste último Brasileirão.

Coutinho perdeu espaço na comissão técnica em razão dos resultados irregulares do time neste início de ano. Atual bicampeão estadual, o Figueirense é apenas o sexto colocado na tabela do primeiro turno do Catarinense, com apenas uma vitória em quatro jogos.

Enquanto o clube não define um substituto, Coutinho seguirá no comando do time, agora como interino. Ele estará à frente da equipe na partida desta quarta, contra o Inter de Lages, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, em rodada do Estadual.