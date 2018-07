Figueirense recebe Chapecoense para manter embalo contra a degola no Brasileirão

A três rodadas do término do Campeonato Brasileiro, o Figueirense ainda luta para fugir do rebaixamento, enquanto que a Chapecoense se livrou desse problema na última rodada, quando derrotou o Internacional por 1 a 0 e garantiu a permanência na Série A pelo terceiro ano consecutivo.

A equipe alvinegra, no entanto, ainda corre risco. A vitória sobre a Ponte Preta por 1 a 0 no último jogo (graças a um pênalti mal marcado) fez com que o Figueirense respirasse aliviado. A equipe manteve dois pontos de distância para zona de degola e agora, segundo as contas de seus dirigentes, mais três pontos garantirão mais um ano na elite.

Para a partida, o técnico Hudson Coutinho fará duas alterações na equipe. O volante João Vitor retorna de suspensão e assume a vaga de Paulo Roberto. Ainda no meio de campo, Rafael Bastos substituirá Carlos Alberto, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Na Chapecoense, o técnico Guto Ferreira terá o retorno do volante Gil, que estava suspenso. O goleiro Danilo deve continuar por mais uma rodada fora. No início da última semana, ele teve um acidente em casa e levou cinco pontos no joelho esquerdo. Com isso, Nivaldo continua entre os titulares.