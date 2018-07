Figueirense recebe Cruzeiro em briga direta contra o rebaixamento do Brasileirão O Figueirense recebe o Cruzeiro neste domingo, às 18h30, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 21.ª rodada, em um duelo direto contra a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O time catarinense é o 17.º colocado com 21 pontos, enquanto que o adversário está em 18.º lugar, com 20.