Figueirense recebe o Coritiba para se afastar da zona de rebaixamento

Apesar do mau momento na tabela de classificação, os jogadores chegam para a partida motivados após a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Na última terça-feira, a equipe venceu o Botafogo por 1 a 0, no Rio, e avançou no torneio.

O técnico Argel Fucks fez mistério e não revelou a escalação para a partida. A única mudança certa é a saída do volante Fabinho, suspenso. De resto, o treinador tem algumas opções para começar o jogo.

O lateral-direito Sueliton e o volante João Vitor, recém-contratados pelo clube, estão regularizados e podem fazer a sua estreia. "Não sabemos também se vamos jogar com dois ou três atacantes. A equipe vai ser definida uma hora antes da partida como a gente tem feito", disse o treinador.

Argel Fucks não definiu se opta pelo meia Rafael Bastos ou o atacante Yago. Também pode trocar o ataque e colocar Everaldo na vaga de Thiago Santana. O técnico chegou a fazer essas duas mudanças na vitória sobre o Botafogo e a classificação veio com um gol no último minuto.