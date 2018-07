Figueirense recebe o Fluminense e torce por tropeço do Avaí para evitar queda O Figueirense encara o Fluminense neste domingo, às 17 horas, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 38.ª e última rodada, e seca o arquirrival Avaí, que visita o Corinthians no Itaquerão, para se livrar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro.