Figueirense registra três casos de covid-19 antes de jogo contra o CSA

A diretoria do Figueirense informou, nesta segunda-feira, que o lateral-direito Elácio, o lateral-esquerdo Brunetti e o atacante Nicholas testaram positivo para o novo coronavírus. O time catarinense enfrentará nesta terça-feira o CSA, em Maceió, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

"O trio já não participou do treinamento de domingo no CFT do Cambirela e se encontra em isolamento, cumprindo a quarentena, não integrando a delegação que viaja para Maceió nesta segunda-feira", diz a nota oficial do clube catarinense.

"Todos os demais exames apontaram resultados negativos. O Departamento Médico do Figueirense segue acompanhando e monitorando os profissionais infectados pelo novo coronavírus, e o clube permanece seguindo à risca todos os protocolos e recomendações das autoridades de saúde", afirma o Figueirense.

Antes do trio, na semana passada, o Figueirense já tinha confirmado covid-19 no lateral-esquerdo Sanchez e no volante Geovane, além de dois membros da comissão técnica. Ao todo, o clube catarinense teve 11 casos positivos.

Após vencer o lanterna Oeste, por 4 a 1, o time do técnico Elano visitará o CSA na terça-feira, às 19h15, no Rei Pelé, em Maceió, pela 14ª rodada da Série B. O Figueirense ocupa a 16ª colocação, com 13 pontos, dois acima da zona de rebaixamento.