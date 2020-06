Figueirense renova com lateral Carlinhos até 2021

FLORIANÓPOLIS - O Figueirense anunciou que chegou a um acordo com o lateral-esquerdo Carlinhos. O contrato do jogador com o clube de Santa Catarina se encerrou em 30 de maio, durante a pandemia do novo coronavírus, mas agora as duas partes fecharam negócio até o final de 2021.

"A felicidade é muito grande por prolongar meu contrato com o Figueirense até o fim de 2021. Sempre deixei bem claro o prazer que tenho em defender esse clube onde já estou há três anos. Estou certo que terei oportunidades e poderei mostrar a todos o meu real potencial", disse o atleta, que está no time de Florianópolis desde 2017.

O Campeonato Catarinense foi paralisado em meados de março. Em abril, os clubes deram férias aos jogadores e, depois, começaram a treinar individualmente até chegarem ao atual estágio com treinos presenciais.

"A pandemia acabou adiando um pouco os planos, mas as atividades já recomeçaram e dia 9 (de julho) voltamos a jogar. Se o futebol não tivesse sido paralisado, talvez hoje eu já estivesse num outro estágio dentro do elenco. Entretanto, tenho totais possibilidades de recuperar esse tempo perdido a partir de agora. Minha motivação é imensa", finalizou Carlinhos.

O Figueirense enfrentará o Juventus nas quartas de final do Campeonato Catarinense. O primeiro duelo será em 9 de julho, às 18h30, em Jaraguá do Sul (SC). A volta, em Florianópolis, acontecerá três dias depois, também às 18h30.