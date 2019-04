Figueirense repudia ação de torcedores que fizeram provocações em Chapecó

O Figueirense repudiou a ação de seus próprios torcedores na Arena Condá, em Chapecó (SC), que usaram a tragédia aérea de 2016 para "provocar" a torcida da Chapecoense. Após a derrota por 1 a 0, duas pessoas foram filmadas na arquibancada visitante fazendo gestos de aviões, em alusão ao desastre que vitimou 71 pessoas na Colômbia. Por meio de nota oficial, o clube de Florianópolis disse que essas atitudes são "isoladas" e promete banir os dois torcedores do quadro social.

"O Figueirense repudia o ato desrespeitoso promovido, após a semifinal deste domingo, por dois indivíduos presentes no setor de visitantes da Arena Condá, em Chapecó. A tragédia com a Chapecoense deve ser tratada com o devido zelo. O clube ratifica, portanto, que atitudes como essa são isoladas e não representam, em nada, o reconhecido padrão da gigante torcida do Furacão", alegou o clube no início da nota.

Essa não é a primeira vez que rivais usam a tragédia de 2016 para "provocar" a Chapecoense. Em 2017, a torcida do Criciúma cantou "ão, ão, ão, abastece o avião", pela última rodada do Campeonato Catarinense, mas ninguém foi responsabilizado.

No caso do último domingo, o Figueirense promete punição. "Dentro da esfera administrativa, os participantes, após a identificação, serão banidos do quadro social, caso sejam membros, e também de qualquer ação e local vinculados ao Figueirense", completou o clube.

A derrota eliminou o Figueirense do Estadual e agora a meta é preparar o time visando o acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. A estreia será contra o Guarani, no próximo dia 27, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).