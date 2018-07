Figueirense revela acerto de Reinaldo com o Bahia

Joílson, ex-São Paulo, Grêmio e Botafogo, chegou ao clube catarinense depois do fim dos campeonatos estaduais. Ele havia se destacado pelo Boavista, no Carioca. Só entrou em um jogo do Brasileirão e, sem espaço, irá para o Atlético-GO.

Já o atacante Reinaldo, de 32, que rodou muitos dos principais times do País, irá agora jogar no Bahia. O clube baiano aguarda apenas a rescisão contratual do atacante, que é reserva no Figueirense, para anunciar o jogador como seu novo reforço. "São dois grandes jogadores, que receberam propostas e foram atrás do que é melhor para eles", disse Lins.

Para o lugar de Joílson chega Pablo, meio-campista de origem, mas que foi titular da lateral-direita do Cruzeiro durante boa parte do primeiro semestre. Um atacante deve ser anunciado ainda esta semana no Orlando Scarpelli para o lugar de Reinaldo. "Devemos apresentar amanhã (terça) ou quarta-feira o lateral direito Pablo e ainda mais um atacante", completou o gerente de futebol.