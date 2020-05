Figueirense revela que testes não detectaram casos de coronavírus no elenco

O Figueirense revelou nesta segunda-feira os resultados dos testes de covid-19 de seu elenco, comissão técnica e funcionários. Segundo o clube, nenhum integrante está infectado com a doença. Com isso, os treinos serão retomados de forma progressiva.

"O Figueirense recebeu, na tarde desta segunda-feira (25), os resultados dos testes da Covid-19 realizados na última sexta-feira (22), nos atletas do elenco profissional, membros da comissão técnica e funcionários do Centro de Formação e Treinamento (CFT) do Cambirela. Tanto os testes rápidos quanto os exames RT-PCR, não revelaram nenhum caso positivo para a doença causada pelo novo coronavírus", revelou o clube.

Com a proibição de treinar dentro de Florianópolis, o Figueirense havia iniciado as atividades no CFT do Cambirela, em Palhoça. O clube ainda afirmou que mais 80 colaboradores passarão pelos mesmos procedimentos nos próximos dias.

"Após análise, a comissão técnica do Figueirense passa a realizar os treinamentos em dois períodos distintos, sempre pela manhã, em grupos de no máximo 12 jogadores", explicou o Figueirense.