Figueirense só empata com o Avaí e está eliminado da Primeira Liga

Ainda restava uma pequena esperança, mas o Figueirense não conseguiu a classificação para a próxima fase da Primeira Liga. Na noite desta quinta-feira, pela terceira rodada do Grupo D, o time de Márcio Goiano empatou por 1 a 1 no clássico contra Avaí e não conseguiu subir de posição, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

Com o resultado, os dois clubes estão eliminados da competição. O Figueirense terminou em terceiro lugar, com dois pontos, um a mais que o clube de Claudinei Oliveira, quarto colocado. Para passar de fase, os mandantes teriam de vencer por três gols de diferença. Assim, Londrina e Paraná ficaram com as vagas do Grupo D no estágio seguinte da competição.

Desde o começo da partida o Figueirense foi com tudo ao ataque, ciente de que precisava fazer gols. O primeiro lance de maior perigo veio aos 26 minutos. Após chute de Dudu de longe, Kozlinski espalmou para frente e, antes que Hélder chegasse para o rebote, o goleiro conseguiu a defesa em dois tempos.

A pressão do time mandante continuou e aos 36 minutos, depois de bela triangulação, Marcus Índio cruzou e a bola chegou até Yago. O meia soltou uma bomba, que desviou em Betão e por muito pouco não entrou.

O gol só saiu no último lance do primeiro tempo. Aos 44 minutos, Weldinho chutou cruzado e Kozlinski não conseguiu segurar. Esperto no rebote, Marcus Índio completou para o fundo das redes.

Com a derrota na primeira etapa, o Avaí voltou do intervalo com uma nova postura e levou perigo ao gol de Thiago Rodrigues aos 13 minutos. Depois de falha de Bruno Alves, Diego Jardel chutou forte e exigiu grande defesa do goleiro.

A esperança de classificação do Figueirense diminuiu aos 33 minutos com o gol de empate do adversário. Marquinhos cobrou escanteio preciso e Rômulo apareceu no meio da área para cabecear forte e garantir o 1 a 1 no placar.