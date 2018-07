Figueirense supera Londrina, quebra jejum e deixa zona de rebaixamento

O Figueirense enfim findou série de oito tropeços consecutivos no Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta terça-feira, o time catarinense derrotou o Londrina pelo placar de 3 a 1, em partida realizada no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Com o resultado positivo, o Figueirense deixou a zona de rebaixamento provisoriamente, pulando para a 15.ª colocação, com 12 pontos. O Londrina, com 13, aparece na 13.ª posição.

O time da casa entrou em campo disposto a quebrar a sequência negativa de resultados. Logo aos seis minutos, Zé Antônio soltou a bomba, em cobrança de falta, e mandou no ângulo do goleiro César: 1 a 0. Gol, que deu um grande alívio para o clube catarinense em todo o primeiro tempo.

O Londrina, no entanto, não se entregou e desperdiçou boas oportunidades de empatar. A primeira tentativa foi com Jonatas Belusso. O artilheiro do time paranaense recebeu dentro da área e chutou no travessão. Antes do apito final, Reginaldo cruzou para Bidía, que desviou e mandou muito perto do gol.

No segundo tempo, a situação do Londrina ficou ainda mais complicada logo de cara. O árbitro viu uma cotovelada de Ayrton em Dudu e deixou o time paranaense com um jogador a menos. O Figueirense se aproveitou da superioridade numérica para se jogar ao ataque. Aos 19 minutos, Marco Antônio cobrou escanteio, Marquinhos desviou e Henan completou para ampliar.

Após o gol, o Figueirense amoleceu a sua marcação, facilitando a vida do adversário, que diminuiu aos 29 minutos. Rafael Gava cobrou falta e Matheus deu um leve toque para Jonatas Belusso guardar. Mas a reação acabou logo depois. Aos 36, Marco Antônio foi derrubado na área por Thiago Lopes, que acabara de entrar. Robinho bateu o pênalti e deu números finais ao confronto.

Na próxima rodada, a 12.ª, o Londrina enfrenta o Paysandu na próxima terça-feira, dia 4, às 19h15, no estádio Mangueirão, em Belém. O Figueirense entra em campo apenas no sábado, dia 8, às 16h30, contra o Ceará, novamente no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.