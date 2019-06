Figueirense supera o Botafogo-SP em casa e cola no G-4 da Série B

O Figueirense conquistou importante vitória na oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time de Florianópolis recebeu o Botafogo-SP, que brigava pela liderança, e venceu por 2 a 1, no Orlando Scarpelli, nesta terça-feira.

A vitória levou o time da casa aos 13 pontos, encostando no G4. Já o Botafogo, com três pontos a mais, permanece entre os primeiros, mas perdeu a oportunidade de fechar a rodada na primeira colocação.

O Figueirense começou melhor e abriu o placar aos 25 minutos. Willian Popp arrancou pela esquerda e cruzou rasteiro para o experiente Rafael Marques completar para o fundo do gol e marcar pela primeira vez com a camisa do clube catarinense.

Por muito pouco o time da casa não marcou o segundo logo na sequência. Tony bateu colocado da entrada da área e a bola já tinha passado pelo goleiro Darley, mas o zagueiro Leandro Amaro, em cima da linha, usou a cabeça para salvar o Botafogo.

Aos 43 minutos, Willian Popp também passou perto de marcar o segundo. Após roubada de bola de Betinho, o atacante dominou e bateu colocado, acertando a trave esquerda de Darley.

Na segunda etapa, o Botafogo buscou a reação e, aos 15 minutos. Henan brigou pela bola no alto e ela sobrou para Rafael Costa completar de primeira e empatar a partida. No entanto, o empate não durou muito e, aos 33 minutos, Ruan Renato voltou a colocar o Figueirense em vantagem. O zagueiro aproveitou cobrança de escanteio de Tony, pela esquerda, e tocou de cabeça para o fundo do gol.

Após essa rodada, a Série B faz uma pausa para a disputa da Copa América e as equipes só voltarão na nona rodada, que o dia 13 de julho como data-base. O Figueirense enfrentará o América-MG, no Independência, em Belo Horizonte , e o Botafogo receberá o Brasil de Pelotas no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

FICHA TÉCNICA

FIGUEIRENSE 2 X 1 BOTAFOGO-SP

FIGUEIRENSE - Denis; Alemão Teixeira, Alemão, Ruan Renato e Matheus Destro; Patrick, Betinho e Tony; Fellipe Mateus (João Diogo), Rafael Marques (Juninho) e Willian Popp (Pereira). Técnico: Hemerson Maria.

BOTAFOGO-SP - Darley; Lucas (Lucas Mendes), Leandro Amaro, Luiz Otávio e Pará; Jonata Felipe (Henan), Marlon Freitas e Willian Oliveira; Murilo Henrique, Júlio César (Nadson) e Rafael Costa. Técnico: Roberto Cavalo.

GOLS - Rafael Marques, aos 25 minutos do primeiro tempo; Rafael Costa, aos 15, e Ruan Renato, aos 33 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Emerson de Almeida Ferreira (MG).

CARTÕES AMARELOS - Lucas, Pará, Marlon Freitas e Murilo Henrique (Botafogo-SP).

RENDA - R$ 105.616,00.

PÚBLICO - 5.447 pagantes.

LOCAL - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).