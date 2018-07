Figueirense supera o Paraná e quebra sequência ruim

FLORIANÓPOLIS - A torcida do Figueirense voltou a comemorar uma vitória depois de três derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro da Série B. Na tarde deste sábado, o time alvinegro sofreu, mas conseguiu bater o Paraná por 1 a 0, no Estádio Orlando Scarpelli, pela 24.ª rodada. Pablo, no segundo tempo, foi o autor do único gol da partida.

Depois dos tropeços para Sport, América-MG e América-RN, o Figueirense se distanciou do G-4, grupo de acesso, e ficou mais perto da zona de rebaixamento. Com um jogo a menos que os demais - contra a Chapecoense, pela 23.ª rodada -, o time tem 32 pontos e está na 12.ª colocação. Por outro lado, o Paraná desperdiçou a chance de abrir vantagem sobre os concorrentes, mas continua na terceira colocação, com 42 pontos.

O JOGO

O primeiro tempo foi fraco tecnicamente e com poucas chances de gol. Os donos da casa tinham mais posse de bola, mas quem esteve próximo de abrir o placar foi o adversário. Primeiro com Alex Alves, que cabeceou para grande defesa de Tiago Volpi. O goleiro voltaria a trabalhar em chute de Kayke. Aos 44 minutos, Zé Roberto fez grande jogada individual e chutou com perigo.

O Figueirense voltou com a mesma postura para o segundo tempo e abriu o placar aos 21 minutos. Willian Cordeiro cruzou e Pablo cabeceou sem chances para o goleiro Luis Carlos. Atrás do marcador, o Paraná esboçou uma pressão em busca do empate, mas não conseguia furar o sistema defensivo adversário, dando muitos espaços para os contra-ataques dos donos da casa. No último minuto, Rodrigo chutou colocado e Luis Carlos defendeu. Tiago Volpi também teve trabalho após cobrança de falta do meia Rubinho.

O Figueirense volta a campo na próxima terça-feira, contra o Ceará, às 19h30, novamente no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 25.ª rodada. No sábado, o Paraná enfrenta o ASA, às 21 horas, no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca (AL).

FICHA TÉCNICA

FIGUEIRENSE 1 X 0 PARANÁ

FIGUEIRENSE - Thiago Volpi; Willian Cordeiro, Nirley, Douglas Marques e Wellington Saci; Nem, Luan, Rodrigo e Zé Roberto (Maylson); Marcelo Toscano (Tinga) e Jonathan (Pablo). Técnico: Vinícius Eutrópio.

PARANÁ - Luis Carlos; Rodrigo, Alex Alves, Brinner e Thiago Silva (Paulinho); Edson Sitta, Ricardo Conceição, Fernando Gabriel (Rubinho) e Wellington; Kayke (Néverton) e Reinaldo. Técnico: Dado Cavalcanti.

GOLS - Pablo, aos 21 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo Nunes de Sá (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Nem (Figueirense); Thiago Silva e Alex Alves (Paraná).

RENDA - R$ 35.380,00.

PÚBLICO - 2.342 pagantes (2.579 total).

LOCAL - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).