Figueirense surpreende e contrata Pintado como treinador

A semana começou com novidade no Estádio Orlando Scarpelli. Menos de um mês depois de efetivar Márcio Coelho até o fim da temporada, a diretoria do Figueirense surpreendeu nesta segunda-feira ao anunciar o técnico Pintado.

O novo treinador já esteve no Orlando Scarpelli conversando com os jogadores na manhã desta segunda, mas sua estreia ainda não será nesta terça-feira, quando o Figueirense enfrenta o Londrina, às 19h15, no Estádio do Café, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A contratação de Pintado pegou todo mundo ainda mais de surpresa porque veio justamente depois de Márcio Coelho levar o Figueirense a vitória sobre o América-MG, por 2 a 1, no último sábado, encerrando um jejum de 18 partidas na segunda divisão.

Pintado, de 54 anos, está sem clube desde que deixou o São Caetano no final de março depois do rebaixamento no Paulistão. O treinador teve uma rápida passagem pelo Figueirense em 2008 e comandou também clubes como Paraná, Ituano, Náutico, Mirassol, Santo André, CRB, Guarani e São Paulo, entre outros.

Apesar de ter voltado a vencer depois de 18 jogos, o Figueirense amarga a lanterna da Série B, com 27 pontos, quatro a menos que o Londrina, primeiro time fora da zona de rebaixamento.