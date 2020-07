Figueirense suspende treinos após casos de covid-19 entre jogadores

O Figueirense voltou a suspender os treinamentos e as atividades do departamento de futebol. Em nota oficial, divulgada na tarde desta segunda-feira, explicou que os "últimos acontecimentos em relação à pandemia do novo coronavírus" motivou a decisão.

"O Figueirense informa que, considerando os últimos acontecimentos em relação à pandemia do novo coronavírus no Estado de Santa Catarina, estará, até segunda ordem, suspendendo os treinamentos e demais atividades previstas para o Departamento de Futebol. Novas informações sobre a programação de trabalho serão divulgadas oportunamente", disse a diretoria do clube catarinense, em nota.

Nesta manhã, o Figueirense já havia comunicado que dois jogadores testaram positivo para a covid-19 e se juntaram a Patric, que já estava em isolamento. Os testes foram feitos na última terça-feira e, como os nomes não foram divulgados, não se sabe se eles participaram do jogo contra o Juventus, pelas quartas de final do Campeonato Catarinense, realizado na quinta-feira.

No último sábado, por conta do aumento do número de casos entre jogadores - Chapecoense, Criciúma e Joinville também tiveram infectados -, a Federação Catarinense de Futebol (FCF) adiou todos os jogos de volta das quartas de final.