Figueirense tenta manter o embalo contra o Palmeiras

Embalado pela importante vitória sobre o Corinthians na última quarta-feira, o Figueirense volta a atuar em casa neste domingo, 28, pela 25ª rodada do Brasileirão. Dessa vez, o adversário será o Palmeiras, com quem joga a partir das 18h30, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

Ao contrário do Corinthians, que disputa as primeiras colocações do Brasileirão, o jogo contra o Palmeiras é um confronto direto na luta contra o rebaixamento. O Figueirense está com 29 pontos, quatro a mais do que o adversário deste domingo, que está entre os quatro piores do campeonato.

Autor do gol na vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, o atacante Marcão deve ganhar a vaga de titular no Figueirense. Mas o técnico Argel Fucks tem um desfalque importante neste domingo: o volante França, que não pode jogar por questões contratuais - está emprestado pelo Palmeiras.