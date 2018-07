Figueirense tenta se aproveitar da crise no São Paulo para fugir da degola

O time catarinense viu a sua situação se complicar na tabela de classificação ao empatar sem gols no duelo estadual contra a Chapecoense na última rodada. É o 16.º colocado com 40 pontos, dois à frente do arquirrival Avaí, que é o 17.º, e três a mais do que o Vasco, o 18.º. Ou seja, para chegar à última rodada dependendo apenas de seus resultados, precisa derrotar a equipe paulista.

O São Paulo precisa se reerguer após sofrer o maior revés da história para o Corinthians porque quer se manter no G4 do Brasileirão. O time tricolor é o atual quarto colocado com os mesmos 56 pontos do Internacional, que está em quinto por ter pior saldo de gols. E para superar o adversário que briga na parte de cima da tabela de classificação, o técnico Hudson Coutinho adiantou a escalação da equipe.

A principal novidade é o retorno do meia Carlos Alberto, que estava suspenso e entrará no lugar de Rafael Bastos. O restante da equipe é a mesma do último domingo. "Não tem mais muito o que esconder. É uma equipe que já joga há várias rodadas junto. Vamos fazer uma grande partida e vencer", afirmou o treinador.