Figueirense triunfa em confronto direto e respira na tabela

No clássico de confronto direto entre Figueirense e Chapecoense, o time da casa se saiu melhor. Depois de abrir o placar na metade do segundo tempo, o Figueirense reforçou a marcação no meio de campo ao custo de alguns cartões amarelos, mas conseguiu segurar a vitória por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. O resultado aliviou o time da capital catarinense, que junto com o adversário estava na mira da zona de rebaixamento.

O Figueirense chegou aos 39 pontos, subindo para a 13.ª colocação e se distanciando do rebaixamento. Domingo que vem, terá pela frente o Atlético-MG, no Independência. Já a Chapecoense está à beira da zona de rebaixamento, com 36 pontos, em 16.º, e precisa de um triunfo sobre o Vitória semana que vem, em casa, em novo confronto direto, para respirar.

Os primeiros minutos do jogo deste domingo foram movimentados nos dois lados do campo, com os dois times desperdiçando finalizações. Mas o ritmo diminuiu aos 10 minutos. Figueirense e Chapecoense começaram a errar mais no meio de campo, sem conseguir fazer a ligação com o ataque.

No primeiro escanteio do Figueirense, aos 26 minutos, quem perdeu uma chance foi o adversário. O goleiro Danilo ficou com a bola e lançou direto para o ataque. Tiago Luis recebeu e deixou Júnior Timó de cara para o gol, mas ao invés de completar, ele passou para Ricardo Conceição desperdiçar o contra-ataque.

Os times voltaram no segundo tempo com a mesma gana do começo do jogo. Aos 3 minutos, Bruno Rangel, da Chapecoense, recebeu lançamento na área, matou no peito e tentou uma bicicleta para o goleiro Tiago Volpi defender.

Com dificuldades de armar ataques, o Figueirense fez uma substituição para reforçar a ofensividade. O meia Léo Lisboa deu lugar ao atacante Pablo aos 11 minutos. A estratégia deu certo: aos 17 minutos, Marcão recebeu de Pablo pela direita e tocou com categoria, de letra, para abrir o placar.

A Chapecoense chegou a responder com mais ofensividade, mas o time da casa reforçou a marcação. Nos 15 minutos finais foram quatro cartões amarelos em faltas para impedir ataques dos visitantes.

FICHA TÉCNICA:

FIGUEIRENSE 1 x 0 CHAPEOCOENSE

FIGUEIRENSE - Tiago Volpi; Leandro Silva (Yago), Thiago Heleno, Marquinhos e Roberto Cereceda; Dener, Jefferson (Felipe), Marco Antônio e Léo Lisboa (Pablo); Clayton e Marcão. Técnico: Argel Fucks.

CHAPECOENSE - Danilo; Fabiano, Rafael Lima, Douglas Grolli e Jussandro; Bruno Silva, Ricardo Conceição, Diones (Zezinho) e Junior Timbó (Fabinho Alves); Tiago Luis e Leandro (Bruno Rangel). Técnico: Jorginho.

GOLS - Marcão, aos 17 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Heber Roberto Lopes (SC).

CARTÕES AMARELOS - Clayton, Cereceda, Marco Antônio, Thiago Heleno (Figueirense).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).