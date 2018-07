Figueirense vai ao ataque diante do Cruzeiro em Minas A ofensividade será a marca do Figueirense no jogo deste sábado, diante do Cruzeiro, a partir das 18h30, no Independência, em Belo Horizonte. No confronto válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o time catarinense vai atuar no esquema tático 4-3-3, com três atacantes: Caio, Júlio César e Aloísio.