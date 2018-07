Figueirense vai até Minas em busca da 1.ª vitória fora

Em nono lugar no campeonato, com 15 pontos - dos quais 12 foram obtidos em casa -, o Figueirense deverá contar com o atacante Aloísio no jogo deste sábado. O jogador era dúvida por causa das dores musculares, mas o exame médico não detectou nenhuma lesão e o técnico Jorginho já confirmou a sua escalação.

Titular absoluto, o volante Ygor volta ao time após cumprir suspensão, entrando no lugar de Túlio, que está suspenso. Enquanto isso, o zagueiro Roger Carvalho deve entrar na posição de Edson Silva, que cumpre suspensão. E o meia Elias, que estreou no empate com o Grêmio, ficará como opção no banco de reservas.

Jorginho embarcou para Sete Lagoas sem confirmar oficialmente a equipe titular. Ele apontou as alterações na escalação do América-MG para justificar a sua dúvida. "Pelas informações, eles, provavelmente, terão oito mudanças. Deixa eu fazer um pouco de suspense", afirmou o treinador do Figueirense.