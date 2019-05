Figueirense bate Atlético-GO com gol contra e se aproxima do G-4 da Série B

Não foi uma atuação de brilhar os olhos dos torcedores que compareceram ao estádio Orlando Scarpelli na noite desta sexta-feira, mas a vitória sobre o Atlético-GO, por 1 a 0, pela sexta rodada, fez o Figueirense subir na classificação do Campeonato Brasileiro da Série B.

O gol contra marcado por Gilvan no início do segundo tempo fez o time catarinense se distanciar da zona de rebaixamento e encostar no grupo dos quatro primeiros, com nove pontos, um a mais do que o próprio Atlético-GO, que está no meio da tabela.

A primeira chance criada pelo Figueirense saiu logo aos quatro minutos. Fellipe Mateus recebeu na entrada da área e bateu colocado para defesa de Maurício Kozlinski. O Atlético-GO encontrava dificuldades para ficar com a bola nos pés.

A partir dos 25 minutos, o jogo caiu bastante de qualidade e ficou concentrado no meio-campo, com muitos passes errados de ambos os times. No último lance do primeiro tempo, Gilvan ia recebendo livre na cara de Denis, mas não conseguiu fazer o domínio.

Os dois times voltaram sem alterações do intervalo e, aos quatro minutos, o Figueirense abriu o placar. Alemão Teixeira chutou de fora da área e Gilvan mandou contra o próprio gol. Aos 25 minutos, Tony cobrou escanteio e Alemão, de cabeça, quase ampliou.

Na sequência, Mike dominou o cruzamento de Reginaldo e na hora da finalização bateu em cima de Denis. O jogo passou a ficar aberto. Aos 32 minutos, João Diogo invadiu a área e chutou para defesa de Maurício Kozlinski. Depois foi a vez de Moacir assustar uma bomba de fora da área. Mas o placar não mudou.

O Figueirense volta a campo no dia 8, contra o Oeste, às 11 horas, na Arena Barueri. Na quinta-feira, o Atlético-GO recebe o Guarani, às 19h15, no estádio Antônio Accioly. Os jogos são válidos pela sétima rodada.

FICHA TÉCNICA

FIGUEIRENSE 1 X 0 ATLÉTICO-GO

FIGUEIRENSE - Denis; Alemão Teixeira, Alemão, Ruan Renato e Matheus Destro; Zé Antônio, Betinho e Tony; Willian Popp (João Diogo), Matheus Lucas (Rafael Marques) e Fellipe Mateus (Pereira). Técnico: Hemerson Maria.

ATLÉTICO-GO - Maurício Kozlinski; Reginaldo, Lucas Rocha, Gilvan e Nicolas; Pedro Bambu, Moacir e Pedrinho (Jarro Pedroso); Gilsinho (Bustamante), Pedro Raul (André Luis) e Mike. Técnico: Wagner Lopes.

GOL - Gilvan, (contra), aos quatro minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Leandro Pedro Vuaden (RS).

CARTÕES AMARELOS - Betinho e Matheus Destro (Figueirense); Lucas Rocha e Mike (Atlético-GO).

RENDA - R$ 40.516,00.

PÚBLICO - 1.966 pagantes (2.173 total).

LOCAL - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).