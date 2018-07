Figueirense vence confronto direto contra o Bahia

O time da casa começou num ritmo forte, na frente e em busca dos gols. E abriu o placar logo aos quatro minutos com Roberto Firmino. Ele recebeu na grande área e virou rápido de perna esquerda. A bola tocou na trave e voltou para o próprio atacante, que concluiu com um chute cruzado. O Bahia ainda teve a chance de empatar com Jael, aos 10 minutos, quando o atacante sozinho mandou a bola por cima do travessão. Depois disso, só deu o Figueirense, que perdeu mais duas chances de gols.

No segundo tempo, a pressão foi ainda maior da equipe catarinense, que, em poucos minutos, transformou o goleiro Fernando no melhor jogador em campo, com quatro grandes defesas. O Bahia melhorou com as mudanças do técnico Márcio Araújo, que tirou o atacante Jael para a entrada do zagueiro Luisão, reforçando a marcação.

Uma mudança estranha, mas que funcionou. E também colocou Rogerinho na vaga do volante Fábio Bahia, ganhando força ofensiva. O jogo ficou mais equilibrado e o Bahia ainda deu um susto na torcida ao marcar com Rogerinho, aos 27 minutos, mas em posição ilegal. Depois disso, o Figueirense preferiu não se arriscar tanto no ataque e segurou a vitória.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, a partir das 17 horas (de Brasília), pela 31.ª rodada. O Figueirense vai enfrentar o Icasa, em Juazeiro do Norte (CE), enquanto que o Bahia vai receber o ASA, no estádio de Pituaçu, em Salvador.

Ficha técnica

Figueirense 1 x 0 Bahia

Figueirense - Wilson; Lucas, João Paulo, Roger Carvalho e Juninho; Ygor (Coutinho), Túlio, Maicon (Baraka) e Fernandes (Vinícius Pacheco); Reinaldo e Roberto Firmino. Técnico: Márcio Goiano.

Bahia - Fernando; Arilton, Alison, Nen e Ávine; Marcone, Fábio Bahia (Rogerinho), Hélder e Morais (Éverton); Adriano (Luisão) e Jael. Técnico: Márcio Araújo.

Gol - Roberto Firmino, aos 4 minutos do primeiro tempo.

Cartões amarelos - Maicon e Ygor (Figueirense); Arilton, Ávine e Marcone (Bahia).

Árbitro - Carlos Eugênio Simon (Fifa-RS).

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).