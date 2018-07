Figueirense vence e complica a vida do Santo André Depois de amargar duas partidas sem vitória, o Figueirense ganhou do Santo André por 2 a 0, na tarde deste sábado, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, pela 29ª rodada da Série B do Brasileiro. A derrota em casa deixou a equipe paulista em situação complicada no campeonato, ainda na zona de rebaixamento.