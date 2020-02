Figueirense vence Novorizontino de virada e avança na Copa do Brasil

O Figueirense precisou de apenas oito minutos no segundo tempo para virar a partida contra o Novorizontino e se classificar à próxima fase da Copa do Brasil. Thiago Ribeiro, de pênalti, abriu o marcador para os paulistas aos 13 minutos do primeiro tempo, mas Alemão, aos 17, e Diego Gonçalves, aos 25 da etapa final, fizeram 2 a 1 para os catarinenses no estádio Jorge Ismael de Biasi, nesta quinta-feira.

O Novorizontino fez valer o fator campo e pressionou o visitante no primeiro tempo. Aos 11 minutos, Brunetti derrubou Cléo Silva na área enquanto a bola viajava pelo ar e o árbitro deu pênalti. Na cobrança, aos 13, Thiago Ribeiro bateu no canto direito e deslocou Sidão, que pulou para o esquerdo.

O clube paulista ainda deu trabalho a Sidão. Aos 23 minutos, Celsinho mandou um petardo e assustou o goleiro do clube catarinense. Dois minutos depois foi a vez de Cléo Silva bater e quase marcar. Aos 28 minutos, Sidão fez milagre com a ponta dos dedos em chute colocado de Higor Leite.

No segundo tempo, o Novorizontino seguiu em cima e Felipe Marques, aos três minutos, fez Sidão trabalhar em chute firme. O Figueirense manteve a calma e foi certeiro. Aos 17 minutos, Lucas bateu falta na medida e Alemão, livre de marcação, empatou de cabeça.

A virada veio oito minutos depois. Diego Gonçalves acertou um petardo sem chance para o goleiro Oliveira. A virada foi um banho de água fria para os donos da casa que não tiveram força para buscar a vitória e ainda tiveram Cléo Silva expulso.