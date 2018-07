Figueirense vence Paraná e termina como vice-campeão

O Figueirense entrou em campo com o acesso já garantido. Por isso, a torcida fez uma grande festa no Orlando Scarpelli, coroada pela difícil vitória sobre o Paraná, que chegou a ficar duas vezes em vantagem no placar, mas não evitou a derrota.

Com a vitória, o Figueirense foi aos 67 pontos e assumiu a segunda colocação, ultrapassando o Bahia, que ficou parado nos 65 pontos após perder para o Bragantino neste sábado. Enquanto isso, o Paraná se manteve com 53 pontos, na sétima colocação.

Figueirense e Paraná fizeram um grande primeiro tempo, sempre no ataque. Os visitantes chegaram ao gol primeiro: aos 23 minutos, quando Rodrigo Pimpão desviou de cabeça uma cobrança de escanteio. Mas Reinaldo empatou aos 26, também de cabeça.

No segundo tempo, o Paraná abriu 2 a 1 aos cinco minutos, com Fernando Gabriel. Mas o Figueirense empatou aos 11, com um chute forte de Roberto Firmino. Willian, aos 27, deu mais tranquilidade ao torcedor catarinense, ao virar para 3 a 2.

O goleiro Wilson ainda desperdiçou uma cobrança de pênalti para o Figueirense, mas Pedro Carmona, já aos 41 minutos, fez o quarto gol e fechou o placar, fazendo a festa da torcida do time catarinense no Orlando Scarpelli.

FICHA TÉCNICA:

Figueirense 4 x 2 Paraná

Figueirense - Wilson; Lucas, Ygor, Roger Carvalho e Juninho; Baraka, Túlio, Maicon e Fernandes (Roberto Firmino); Willian e Reinaldo (Heber). Técnico - Márcio Goiano.

Paraná - Juninho; Murilo (Hiago), Alessandro Lopes, Luis Henrique e Henrique (Maicon); Javier Mendez (Somália), Luis Camargo, Chicão e Fernando Gabriel; Rodrigo Pimpão e Kelvin. Técnico - Roberto Cavalo.

Gols - Rodrigo Pimpão, aos 23, e Reinaldo, aos 26 minutos do primeiro tempo; Fernando Gabriel, aos cinco, Roberto Firmino, aos 11, Willian, aos 27, e Pedro Carmona, aos 41 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Jean Pierre Gonçalves Lima (RS).

Cartões amarelos - Javier Mendez, Alessandro Lopes, Maicon e Roberto Firmino.

Renda - R$ 171.120,00.

Público - 15.552 pagantes.

Local - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.