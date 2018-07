Figueirense vence Portuguesa e lidera Série B

A segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B teve continuidade nesta sexta-feira e o Figueirense foi o grande destaque ao vencer a Portuguesa por 2 a 1, em casa, e assumiu a liderança. Nas outras duas partidas, o Vila Nova conseguiu sua primeira vitória, por 1 a 0, sobre o Icasa, enquanto que Coritiba e América-MG ficaram no empate.

Jogando no estádio Orlando Scarpelli, o Figueirense foi melhor que a Portuguesa durante maior parte do tempo e, com gols de João Felipe e Roberto Firmino, venceu por 2 a 1, mantendo os 100% de aproveitamento com seis pontos, na liderança. O clube da capital paulista se manteve com três, agora na 6.ª posição.

O Vila Nova jogou no Serra Dourada e, mesmo passando sufoco, arrancou uma vitória contra o Icasa por 1 a 0, a primeira na Série B, e chegou aos três pontos, na nona colocação. Já o time cearense não pontuou ainda, ocupando a lanterna.

Em Joinville, o Coritiba ficou no empate por 1 a 1 contra o América-MG e conquistou seu primeiro ponto, ficando na 15.ª posição. O clube de Belo Horizonte segue sem vencer, com dois pontos, em 10.º lugar.

A rodada começou na última terça e houve empate por 1 a 1 nos dois jogos: Santo André x Brasiliense e Sport x Guaratinguetá. Neste sábado, cinco partidas vão fechar a segunda rodada.

Confira a 2.ª rodada da Série B:

Terça-feira

Santo André 1 x 1 Brasiliense

Sport 1 x 1 Guaratinguetá

Sexta-feira

Vila Nova 1 x 0 Icasa

Coritiba 1 x 1 América-MG

Figueirense 2 x 1 Portuguesa

Sábado

16h10

Bragantino x ASA

Ipatinga x Bahia

Duque de Caxias x Náutico

Ponte Preta x Paraná

21 horas

América-RN x São Caetano