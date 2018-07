Figueirense vence São Caetano e volta ao G4 da Série B

Os catarinenses subiram para o quarto lugar, tirando o rival Joinville do G4, com 19 pontos. O São Caetano, por outro lado, está na parte de baixo da classificação. Os paulistas estão em 15.º lugar, com dez pontos, um na frente do Paysandu, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Foi o São Caetano quem começou a partida melhor. Nos primeiros dez minutos, os visitantes obrigaram o goleiro Volpi a fazer duas grandes defesas. A primeira em chute cruzado do atacante Geovanne, em sequência em finalização à queima-roupa de Jael. Muito lento e com dificuldades para superar o esquema defensivo do adversário no meio-campo, o Figueirense começou a melhorar quando os jogadores de ataque e de meio se aproximaram. Na primeira boa trama, Ricardinho tabelou e arriscou de fora da área, levando perigo.

Aos 37 minutos, porém, Rafael Costa foi fatal. Ele recebeu bola enfiada de Maylson e tocou na saída do goleiro. O São Caetano teve chance de igualar antes do intervalo em jogada de bola parada, mas Henrique Miranda conseguiu fazer o corte.

No segundo tempo, o São Caetano perdeu um jogador logo aos 2 minutos. Luiz Eduardo cometeu falta dura, recebeu segundo cartão amarelo e foi expulso. Mesmo com dez, os visitantes conseguiram o empate. Danilo Bueno recebeu lançamento na entrada da área, dominou e bateu forte para deixar tudo igual. O time paulista seguiu em cima do adversário e caso não fosse o goleiro Volpi, que fez duas defesas, teria virado a partida.

Mais na base da vontade do que pela pressão, o Figueirense conseguiu se recolocar na frente da partida. Aos 28 minutos, Thiego aproveitou sobre em cobrança de escanteio e mandou para o gol. No final ainda deu tempo do Figueirense ampliar. Tchô tabelou na lateral do campo e bateu de perna esquerda para marcar.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, quando a Série B terá rodada completa. O Figueirense encara o Paysandu, às 21h50, no Estádio da Curuzu, em Belém. No mesmo horário, o São Caetano recebe o ABC, no Estádio Anacleto Campanella.

FICHA TÉCNICA:

FIGUEIRENSE 3 X 1 SÃO CAETANO

FIGUEIRENSE - Volpi; William, Thiego, Bruno Pires e Henrique Miranda; Nem (Tchô), Dener, Maylson e Rodrigo (Jean Carlos); Ricardinho (Ricardo Bueno) e Rafael Costa. Técnico - Adilson Batista.

SÃO CAETANO - Rafael Santos; Samuel Santos, Luiz Eduardo, Fred e Diego; Leandro Carvalho, Moradei, Pirão e Danilo Bueno (Éder); Jael (Bruno Aguiar) e Geovanne (Jackson Five). Técnico - Marcelo Veiga.

GOLS - Rafael Costa, aos 37 minutos do primeiro tempo; Danilo Bueno, aos 9, Thiego, aos 28, e Tchô, aos 48 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Leandro Junior Hermes (PR).

CARTÕES AMARELOS - Fred (São Caetano) e Maylson (Figueirense).

CARTÃO VERMELHO - Luiz Eduardo (São Caetano).

RENDA - R$ 32.790,00.

PÚBLICO - 3.242 pagantes.

LOCAL - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).