Figueirense vira sobre o Sport e se distancia da zona de rebaixamento

O Figueirense respirou na briga para fugir do rebaixamento no Campeonato Brasileiro ao vencer o Sport por 2 a 1, neste sábado, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 20.ª rodada. Com o resultado, os catarinenses foram para a 14.ª colocação, com 23 pontos. O time pernambucano permaneceu na sétima posição, com 31.

A vantagem de jogar em casa empurrou o Figueirense para o ataque desde o primeiro minuto de jogo. Mas a estratégia do estreante técnico Renê Simões deixou o time exposto ao contra-ataque. O lateral-esquerdo Renê, aos 31 minutos, acertou um chute rasteiro de fora da área e colocou no canto do goleiro Felipe.

Sem levar perigo ao gol adversário, ao time do Figueirense restou na primeira etapa reclamar de um pênalti não marcado aos 16 minutos, quando Dudu invadiu a área e caiu no toque de Matheus Ferraz.

Na volta do intervalo, a equipe da casa veio disposta a reverter a desvantagem. Logo aos 2 minutos, Clayton recebeu bola na entrada da área e obrigou Danilo Fernandes a fazer defesa difícil. Quinze minutos depois, Dudu aproveitou apagão da zaga pernambucana e igualou o marcador. A pressão continuou e logo resultou em virada. Bruno Alves, aos 24, cabeceou certeiro uma cobrança de falta de Yago.

Respirando na tabela de classificação, o Figueirense tem confronto direto contra o lanterna Vasco no próximo sábado, dia 29. Joga fora de casa, no estádio do Maracanã, no Rio, a partir das 18h30. Já o Sport volta a campo no domingo, às 16 horas, em partida na Arena Pernambuco contra o Flamengo.

FICHA TÉCNICA

FIGUEIRENSE 2 x 1 SPORT

FIGUEIRENSE - Felipe; Leandro Silva (Sueliton), Bruno Alves, Thiago Heleno, Marquinhos Pedroso; Dener, Fabinho, Yago (Jefferson), Celsinho (Thiago Santana); Dudu, Clayton. Técnico: René Simões.

SPORT - Danilo Fernandes; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval, Renê; Rodrigo Mancha (Hernane), Rithely, Marlone (Élber), Diego Souza; Maikon Leite (Samuel), André. Técnico: Eduardo Baptista.

GOLS - Renê, aos 31 minutos do primeiro tempo; Dudu, aos 17, Bruno Alves, aos 24 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Dudu (Figueirense); Rodrigo Mancha e Samuel Xavier (Sport).

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

RENDA - R$ 62.130,00.

PÚBLICO - 5.158 pagantes.

LOCAL - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).