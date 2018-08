Figueirense vence, volta a mirar G-4 e deixa Boa em último na Série B

Com dois gols ainda no primeiro tempo, o Figueirense encerrou um jejum de quatro jogos sem vitória e retornou à briga por uma vaga no G4, a zona de acesso, do Campeonato Brasileiro da Série B ao bater o Boa Esporte por 2 a 0, no estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG), pela 22.ª rodada, nesta terça-feira.

Além de diminuir a pressão sobre o técnico Milton Cruz, a vitória coloca o Figueirense na sétima colocação, com 33 pontos. Já o Boa conheceu a segunda derrota seguida e segue na lanterna, com apenas 17.

Logo aos dois minutos, Juninho tabelou com Pereira e bateu com categoria na saída de Fabrício, abrindo o placar para o time catarinense. O Boa se lançou em busca do empate, mas deu espaço para o contra-ataque da equipe visitante, que ampliou aos 18 minutos, quando Gustavo Ferrareis recebeu de Renan Mota e acertou um bonito chute de primeira. Cloves e Daniel Cruz ainda quase diminuíram antes do intervalo.

O panorama da partida não mudou no segundo tempo. O Boa assustou em chute de Douglas Baggio e só não marcou no cabeceio de Rafael Jensen porque o goleiro Denis foi buscar a bola no cantinho. Sem conseguir diminuir, o time mineiro desanimou nos minutos finais e o Figueirense só administrou a posse da bola.

O Boa volta a campo no sábado, contra o Juventude, às 21 horas, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Na sexta-feira, o Figueirense recebe o Brasil de Pelotas, às 19h15, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC). Os jogos são válidos pela 23.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

BOA 0 X 2 FIGUEIRENSE

BOA - Fabrício; PH (Aldo), Rafael Jansen, Luan e Jadson (William Barbio); Djavan, Cloves (Lucas Lino), Kaio Cristian e Bruno Tubarão; Douglas Baggio e Daniel Cruz. Técnico: Ney da Matta.

FIGUEIRENSE - Denis; Matheus Ribeiro, Nogueira, Cleberson e João Paulo; Pereira, Matheus Sales, Renan Mota (Eduardo), Ferrareis (Diego Renan) e Juninho (Felipe Amorim); Elton. Técnico: Milton Cruz.

GOLS - Juninho, aos dois, e Gustavo Ferrareis, aos 28 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Eduardo Tomaz Aquino Valadão (GO).

CARTÕES AMARELOS - Lucas Lino, Jadson e Djavan (Boa Esporte); Renan Mota, Elton e Nogueira (Figueirense).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG).