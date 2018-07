Figueirense vira 'fonte' de reforços para outros clubes

SÃO PAULO - A boa campanha do Figueirense faz com que o time se torne a principal opção para outros clubes buscarem reforços neste final de temporada. A equipe chegou a brigar por uma vaga na Libertadores, mas acabou apenas em sétimo, e por causa disso, a diretoria tenta aproveitar a popularidade de seus atletas para lucrar.

Até mesmo o técnico Jorginho deixou o clube. Ao final do Brasileiro, ele anunciou que deixaria o time para dar iniciar um novo projeto. Ele aguarda propostas, mas já foi sondado por equipes da elite nacional.

Três destaques da equipe catarinense em 2011 já tem destino certo. O lateral-esquerdo Juninho, vencedor da Bola de Prata da Placar e eleito o segundo melhor de sua posição em votação feita pela CBF, acertou a transferência para o Palmeiras, embora o Vasco também estivesse de olho no jogador.

O Fluminense levou dois jogadores. O meia Wellington Nem, eleito a revelação do campeonato, pela CBF, volta para a equipe carioca após disputar o nacional emprestado para o time catarinense. Já o lateral-direito Bruno, que interessava ao São Paulo, também vai jogar na equipe tricolor carioca.

Outros jogadores também devem deixar o Orlando Scarpelli nos próximos dias. O zagueiro Edson Silva interessa ao Santos, enquanto o atacante Júlio César e o zagueiro Roger Carvalho podem parar no Corinthians. No meio, Maicon despertou o interesse do São Paulo e também pode deixar o clube.

Fechando a lista de desmanches, o volante Jônatas e o meia Fernandes também receberam sondagens, inclusive de equipes do exterior, e podem partir.

Com o dinheiro recebido nessas transferências, a diretoria do Figueirense pretende reformular o time e manter a tática de apostar em promessas e jogadores que são pouco utilizados em outros clubes, como Wellington Nem, que saiu pela porta dos fundos do Fluminense e volta cheio de moral.

Veja quem não deve ficar no Figueirense em 2011:

Jorginho (Técnico) - anunciou que vai descansar e aguardar propostas de outros clubes

Bruno (Lateral-direito) - acertou com o Fluminense

Wellington Nem (Meia) - volta para o Fluminense, após ser emprestado para o time catarinense

Juninho (Lateral-esquerdo) - acertou com o Palmeiras

Edson Silva (Zagueiro) - interessa ao Santos

Júlio César (Atacante) - interessa ao Corinthians

Roger Carvalho (Zagueiro) - interessa ao Corinthians

Maicon (Meia) - interessa ao São Paulo

Jônatas (Volante), Fernandes (Meia) - interessa a clubes brasileiros e do exterior