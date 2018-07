Figueirense vira, ganha no Beira-Rio e complica Fernandão no Internacional

PORTO ALEGRE - A permanência de Fernandão no cargo de técnico do Internacional está cada vez mais ameaçada. Nesta quarta-feira, a equipe gaúcha foi batida em casa pelo Figueirense, de virada, por 3 a 2, e praticamente deu adeus ao sonho de conquistar uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem. Guiñazu, que chegou da seleção argentina, começou como titular. D'Alessandro, com problemas físicos, foi barrado e só entrou no segundo tempo.

A derrota é a segunda seguida com o mesmo script: para um candidato ao rebaixamento, de virada. No sábado, a equipe colorada já havia perdido para o Atlético-GO, por 3 a 1, no Serra Dourada.

O clube catarinense ganhou uma sobrevida na Série A. A equipe catarinense está com 28 pontos e busca alcançar o Bahia, que tem 35 e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Já o Inter, estagnado nos 45 pontos, segue a sete do São Paulo, o quarto colocado. O time gaúcho pode até ser ultrapassado, nesta 31.ª rodada, pelo Corinthians, perdendo o sexto lugar.

O jogo no Beira-Rio teve duas etapas distintas. No primeiro tempo os times estavam lentos, erraram muitas jogadas e decepcionaram o pequeno público de 5,6 mil pessoas que estava no Beira-Rio. Mesmo assim marcaram dois belos gols. O Internacional saiu na frente, aos 39 minutos, com Dagoberto, que driblou um zagueiro e tocou por cima do goleiro Wilson. O Figueirense empatou aos 45, com Aloisio, que recebeu a bola entre os defensores e encobriu Muriel.

Mesmo sem grande qualidade técnica, o segundo tempo foi mais veloz e emocionante. O time colorado passou à frente de novo aos 24 minutos. Depois de um cruzamento da direita, Dagoberto escorou e Rafael Moura completou a jogada, de cabeça - Wilson ficou no meio do caminho entre os dois.

O time gaúcho teve chances para ampliar e chegou a mandar uma bola na trave, num chute de Fred, aos 35 minutos. O Figueirense virou o placar em apenas três minutos. Aos 42 minutos, depois de um cruzamento, a bola bateu nas costas de Rodrigo Moledo e sobrou para Ronny, que tocou para a rede. E aos 45 minutos Aloisio aproveitou outro cruzamento e, de cabeça, marcou o terceiro dos catarinenses e o segundo dele no jogo.

O Inter só volta a campo na próxima quarta-feira, quando visita o Vasco no Rio. No mesmo dia, o Figueirense joga em casa contra o Botafogo.

INTERNACIONAL 2 X 3 FIGUEIRENSE

INTERNACIONAL - Muriel; Edson Ratinho, Rodrigo Moledo, Juan e Fabrício; Ygor (D''Alessandro), Guiñazu, Fred e Dagoberto; Cassiano (Josimar) e Leandro Damião (Rafael Moura). Técnico: Fernandão.

FIGUEIRENSE - Wilson; Elsinho (Jackson), Sandro, Canuto e Helder; Coutinho (Botti), Claudinei, Doriva e Ronny; Aloisio e Júlio Cesar (William). Técnico: Márcio Goiano.

GOLS - Dagoberto, aos 39, e Aloisio, aos 45 minutos do primeiro tempo. Rafael Moura, aos 24, Ronny, aos 42, e Aloisio, aos 45 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Ygor, Guiñazu, Dagoberto, Rafael Moura, Elsinho, Claudinei e Aloisio.

RENDA - R$ 53.100,00.

PÚBLICO - 5.671 (total).

LOCAL - Estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).