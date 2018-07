Figueirense visita o Flamengo em São Paulo e tenta sair da zona do rebaixamento

Depois de empatar com o lanterna América-MG em casa, o Figueirense tentará reagir e sair da zona de rebaixamento contra o Flamengo, que briga pela liderança do Campeonato Brasileiro. A partida acontecerá neste domingo, às 11 horas, no estádio do Pacaembu, em São Paulo.

A decisão de jogar na capital paulista foi tomada pela diretoria rubro-negra para atender aos cerca de três mil sócios-torcedores que vivem em São Paulo, assim como o estádio estará lotado por flamenguistas, que já esgotaram os ingressos colocados à venda. Ao time catarinense resta aproveitar o fato de os cariocas atuarem fora do Rio de Janeiro e buscar uma reação na tabela.

O Figueirense ocupa a 17ª posição, com 28 pontos, a um de distância do Vitória, o 16º colocado. Para a partida, o técnico Tuca Guimarães não contará com o volante Jackson Caucaia, que sofreu uma lesão muscular na quinta-feira.

O treinador optou por fazer mistério e não revelou quem será o substituto. Tuca tem Renato e Jocinei como opções para o setor de marcação no meio-campo. No ataque, sem contar com Rafael Moura, machucado, as opções são Rafael Silva e Maurides.