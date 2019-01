Figueirense x Flamengo: onde assistir ao vivo e horário do jogo pela Copinha

Figueirense e Flamengo se enfrentam nesta sexta-feira, às 15h (horário de Brasília), pela segunda fase da Copa São Paulo. O classificado deste confronto enfrenta na próxima fase o vencedor de Trindade e Botafogo-SP.

Figueirense x Flamengo terá a transmissão da SporTV e da ESPN Brasil. O Figueirense chega com 100% de aproveitamento e terminou a fase passada como líder do Grupo 16, com nove pontos. Na última quarta-feira, o Figueirense derrotou o Itapirense por 3 a 2.

Quanto ao Flamengo, a equipe carioca fez seis pontos e ficou em segundo no Grupo 15. Na última rodada, o Fla goleou o Jaguariúna por 4 a 0 e assegurou a classificação.