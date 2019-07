Figueirense x Vitória: onde assistir ao vivo e horário do jogo

O Figueirense recebe o Vitória nesta terça-feira, às 19h15 (de Brasília), no Estádio Orlando Scarpelli, pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os catarinenses estão em décimo lugar na tabela, com 18 pontos, enquanto os baianos ocupam a 17ª colocação, com dez pontos.

Figueirense x Bahia terá transmissão ao vivo do canal Premiere, que também irá transmitir a partida em seu site e aplicativo.

LEIA TAMBÉM > Técnico Hemerson Maria pede demissão e aumenta crise no Figueirense

O Figueirense será comandado pelo auxiliar técnico permanente do clube, Márcio Coelho. Isso porque o treinador Hemerson Maria pediu demissão na segunda-feira por não concordar com a gestão do clube. Os jogadores estão com salários atrasados e não se concentrarão para a partida contra o Vitória - se apresentarão momentos antes do duelo.

O Figueirense não vence há três jogos na Série B. Na última rodada, a equipe empatou com o Criciúma por 1 a 1, fora de casa, e caiu para a décima colocação. O Vitória, por sua vez, vem de triunfo por 2 a 1 sobre a Ponte Preta, em Salvador. A equipe segue na zona de rebaixamento, mas pode sair dependendo dos resultados desta rodada.

O elenco do Vitória viajou a Florianópolis na segunda-feira. O atacante Eron, recém-promovido do sub-23, foi relacionado e ocupa a vaga que era de Neto Baiano, que rescindiu com o clube no último domingo.