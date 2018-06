Filha de Andrés Sanchez e amiga falam de futebol e sonham entrevistar Ronaldo

Marina Sanchez e Lara Lopes prometem transformar um canal no YouTube em sucesso. Esbanjando simpatia e com convidados de peso, as duas garotas entram no ramo do futebol prometendo superar preconceitos.

Antes mesmo do lançamento do canal “Resenha Delas”, feito pela Snack, uma rede multiplataforma de canais, elas já conseguiram entrevistar os meias Paulinho e Willian, da seleção brasileira. Os vídeos, que serão publicados às terças e quintas, terão ainda humor, visitas aos centros de treinamentos e debate sobre futebol feminino.

Uma das atrações do canal é simular o que seria do futebol se algumas coisas fossem diferentes. “Gravamos um vídeo em que a gente comenta sobre como seria, por exemplo, se o Felipe Melo fosse bonzinho”, contou Lara, de 20 anos.

“Com o Paulinho foi mais uma conversa tipo entrevista mesmo. Já com o Willian foi mais na ‘zoeira’”, contou Marina, de 20 anos, e que é filha do ex-presidente do Corinthians, Andrés Sanchez. Como não podia deixar de ser, é corintiana.

Lara é palmeirense fanática e uma das poucas mulheres da família que gostam de futebol. “Estamos ganhando espaço em tudo. Se nós, mulheres, ficarmos pensando em preconceito, aí é que isso vai incomodar”, garantiu. “Se tiver preconceito, aí vamos para cima mesmo. As pessoas olham para duas loirinhas, bonitinhas e acham que vamos falar de maquiagem. A gente é moleca, e gostamos de futebol”, completa Marina.

As duas não pensam duas vezes quando questionadas sobre qual o entrevistado dos sonhos. “Ronaldo, o Ronaldão, claro. É difícil por causa da agenda dele, mas vamos tentar”, prometeu a palmeirense, que também gostaria de entrevistar o ex-goleiro Marcos.

Marina contou que seu pai tem dado total apoio ao canal e espera um dia entrevistá-lo. “Meu pai quer me ver feliz. Ele sempre fala que a vida no futebol é dele e ele não quer que a gente se sinta obrigado a entrar nisso. Ele sempre nos protegeu. Seria legal entrevistar ele. Converso bastante com meu pai”, contou a jovem.