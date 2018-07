Filha de Berlusconi admite que Milan decepcionou na temporada

MILÃO - A ex-namorada de Alexandre Pato e tratada de "Lady B" pela imprensa italiana, Barbara Berlusconi é, atualmente, a representante do pai, Silvio Berlusconi, no comando do Milan. Neste sábado, em entrevista ao canal italiano Skysport24, ela admitiu que a sua equipe passou longe de agradar na temporada.

"Tenho que falar de forma direta com os nossos torcedores: para nós, foi com certeza uma temporada decepcionante. Por isso devemos começar a trabalhar logo para recolocar o Milan no lugar que merece", disse Barbara, que é vice-presidente administrativa do clube. "O objetivo é recolocar o Milan na Liga dos Campeões na próxima temporada", avisa a dirigente, que não se satisfez com o oitavo lugar conquistado no Campeonato Italiano.

A imprensa italiana especula que o Milan pode passar por um desmanche na janela de transferências. Os dois principais brasileiros do elenco, Kaká e Robinho, estariam negociando para jogar no Orlando City, novo time do MLS (Major League Soccer). Ja o técnico Clarence Seedorf, que assumiu o time no meio da temporada, também não tem a sua permanência garantida.