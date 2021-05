Filha de Renato Gaúcho, Carol Portaluppi perde seguidores e se explica à torcida do Corinthians

O desfecho negativo da negociação do Corinthians com Renato Gaúcho está afetando o número de seguidores de Carol Portaluppi, filha do treinador, no Instagram. Isso porque a influenciadora digital participou ativamente da construção de um enredo misterioso em relação ao "sim" ou "não" de seu pai, mexendo com o coração dos torcedores alvinegros.

Carol disse em seu perfil que contaria um segredo caso atingisse 2 milhões de seguidores na plataforma. Instigados e cheios de expectativas, os adeptos do Corinthians se mobilizaram nas redes sociais e, em menos de um dia, fizeram com que a filha de Renato atingisse a marca - antes do "desafio", Carol registrava cerca de 1,8 milhão de seguidores.

Leia Também O 'não' de Renato Gaúcho coloca o Corinthians no seu devido lugar

Com a negociação frustrada, o suposto segredo da influencer caiu por terra. Pouco tempo após o anuncio de que Renato Gaúcho não seria o futuro treinador do Corinthians, Carol gravou um vídeo dando explicações aos torcedores junto da notícia de que seu pai não assumiria o comando do clube para ficar mais tempo com a família no Rio. Desde então, ela já não possui mais 2 milhões de seguidores e o número não para de cair.

"Me senti na obrigação de vir aqui falar com vocês", disse Carol no início de seu discurso. "Eu queria devolver para vocês, queria retribuir, e a forma de satisfação para vocês, digamos assim, porque eu sei que muita gente acompanhou aqui pelo meu Instagram. Então, queria dar essa notícia. É isso, gente. Beijo e obrigada por tudo".

O Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, para o duelo diante do River Plate, do Paraguai, em partida válida pela Sul-Americana. Sem chances de classificação no torneio, o time alvinegro apenas cumpre tabela. Até lá, a busca por um novo treinador continua.