Filha machuca Douglas e meia vira dúvida no time do Vasco

O Vasco pode ter um desfalque por motivo inusitado no jogo de sábado, contra o Santa Cruz, na Arena Pernambuco. O meia Douglas nem sequer foi treinar nesta quarta-feira, em São Januário, por causa de um acidente doméstico. Segundo ele relatou à comissão técnica do clube, sua filha deixou um livro cair sobre o rosto dele, o que provocou um ferimento num dos olhos do atleta.

Enquanto os demais atletas treinavam em São Januário, o meia se consultava com um oftalmologista e passava por exames. Até o início da noite, os médicos do clube ainda não sabiam dizer se Douglas viajaria ou não com a delegação para Recife. Se a Ponte Preta não vencer a Portuguesa nesta sexta-feira, uma vitória sobre o Santa Cruz levará o Vasco à liderança da Série B do Brasileiro.