Filho de Abel Braga, técnico do Fluminense, é enterrado no Rio

Foi enterrado neste domingo, por volta das 12 horas, no Rio, o corpo de João Pedro Braga, de 18 anos, um dos filhos do técnico do Fluminense, Abel Braga. João Pedro morreu na manhã de sábado, ao cair da janela do banheiro do apartamento em que morava com a família no bairro do Leblon, zona sul do Rio, enquanto tomava banho.

O velório começou na noite de sábado, na sede do Fluminense, em Laranjeiras, zona sul do Rio. Torcedores acompanharam a partida do corpo para o cemitério Memorial do Carmo, no Caju, zona portuária, no fim da manhã deste domingo.

A Polícia Civil do Rio abriu inquérito para apurar as circunstâncias da morte. Na noite de sábado, o delegado Edézio Ramos, da 14ª Delegacia de Polícia (DP), que apura o caso, disse ao Estado que os primeiros indícios apontam para um acidente.

“A perícia já foi feita e temos dez dias para receber o laudo. Estamos apurando e trabalhando com a linha de acidente”, afirmou. A janela do banheiro era mais extensa e mais baixa que costumam ser os basculantes comuns.

O delegado confirmou que João Pedro tinha uma patologia que causava crises convulsivas, mas disse que ainda não é possível relacionar a doença com o acidente. O prazo para a conclusão do inquérito é de 30 dias.